Il messaggio social di Wanda Nara: rottura con Icardi

Messaggio inequivocabile di Wanda Nara: è rottura con Mauro Icardi

Mauro Icardi e Wanda Nara avrebbero chiuso il loro rapporto. L’indizio arriva tramite i social della showgirl che avrebbe accusato il marito di tradimento. In particolare Wanda avrebbe pubblicato una storia Instagram dal significato alquanto inequivocabile con una scritta: “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. Le voci erano già circolate in Argentina e hanno trovato riscontro nel messaggio social di Wanda Nara che lo aveva inizialmente rimosso per poi ripubblicarlo. Una altro segnale eloquente è il fatto che la moglie dell’ex Inter abbia smesso di seguirlo su Instagram e non solo.

Tra i profili seguiti da Wanda sarebbe scomparsa anche China Suarez, l’attrice che secondo la stampa argentina sarebbe la causa del tradimento di Icardi. Chissà che questo probabile divorzio non cambi anche i piani del bomber argentino che potrebbe decidere di lasciare Parigi per tornare in Italia e la Juventus potrebbe approfittarne, magari già a gennaio.