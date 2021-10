Milan-Verona, altro infortunio tra le file rossonere: Pioli perde un altro big

Si ferma un altro big in casa Milan: l’attaccante lascia il campo prima della fine del primo tempo

Arriva l’ennesima brutta notizia per Stefano Pioli. Durante la partita tra Milan ed Hellas Verona è arrivato un altro infortunio per un giocatore rossonero a poco meno di dieci minuti dal termine del primo tempo. Esattamente al minuto 36 Ante Rebic ha chiesto il cambio per un problema fisico, lasciando il posto a Leao. Il giocatore croato non stava benissimo ma ha stretto i denti vista l’emergenza in quel reparto ma ha dovuto arrendersi lasciando il campo.

Si tratta probabilmente di un problema al tallone. Rebic ha subito capito di non essere in grado di continuare la sua partita ed è uscito sulle sue gambe. Solo dopo gli esami strumentali sarà più chiara la gravità del problema.