Juventus, scambio super per De Ligt: proposta dalla Spagna

Mino Raiola apre alla cessione di De Ligt: un club propone lo scambio alla Juventus

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt è sempre più richiesto in giro per l’Europa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ma il suo procuratore Mino Raiola ha spesso fatto intendere che questo potrebbe essere l’ultimo anno del difensore olandese in bianconero, tanto da avere avuto contatti con diversi top club europei come Chelsea, Manchester City, Barcellona, nonostante l’ex Ajax non abbia mai manifestato segnali di insofferenza. A farsi sotto concretamente potrebbe essere proprio il Barcellona di Laporta che però non ha le risorse economiche per fronteggiare un’operazione del genere ma potrebbe trovare un’altra strada per arrivare al classe ’99.

Il Barcellona offre De Jong per De Ligt

Il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di un altro talentuoso olandese, Frenkie De Jong. Nonostante l’ultimo prolungamento di contratto nel 2020, la società catalana lo offrirebbe alla Juventus per arrivare a De Ligt per quello che sarebbe uno scambio alla pari con due valutazioni di circa 75 milioni di euro.

Anche lui scuola Ajax, De Jong andrebbe ad alzare notevolmente il tasso tecnico del centrocampo bianconero. Mino Raiola potrebbe spingere per la buona riuscita dell’affare, visto l’ottimo rapporto con Laporta.