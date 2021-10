Juventus-Roma, Mourinho perde il big per infortunio: c’è il cambio

Juventus-Roma, sul punteggio di 1-0, perde uno dei suoi protagonisti più attesi. José Mourinho è costretto alla sostituzione

Juventus-Roma è ferma sul punteggio di 1-0 con Moise Kean che ha sbloccato la partita di testa, dopo un tocco di Rodrigo Bentancur. Prima parte di partita che, dunque, è in salita per José Mourinho che, dunque, deve rimontare dopo solo alcuni minuti. E ora arriva anche un infortunio che costringe il portoghese al cambio: ecco cosa è successo.

Juventus-Roma, Zaniolo deve uscire: infortunio per il centrocampista

Nicolò Zaniolo, dunque, non è più della partita. Il centrocampista ha accusato un fastidio al flessore e si accasciato al suolo durante il primo tempo. Mourinho ha richiamato Stephan El Shaarawy che ha iniziato a scaldarsi, mentre il talento ex Inter ha tentato di restare sul terreno di gioco. Non è servito: Zaniolo deve abdicare e viene sostituito proprio dall’ex Milan al 26esimo minuto di gioco.