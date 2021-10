Juve-Roma sul campo, ma anche in sede di calciomercato: il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, risponde ad Allegri con lo scambio

È tutto pronto per la super sfida di questa domenica di Serie A. A breve scenderanno in campo Juventus e Roma all’Allianz Stadium, un faccia a faccia che si preannuncia assolutamente spettacolare. Le squadre sono pronte a darsi battaglia fino all’ultimo, alimentate da un’accesa rivalità che negli ultimi anni è andata sempre più in crescendo. Sarà anche la sfida tra Allegri e Mourinho, i due tecnici più vincenti del campionato italiano.

I due club, però, non si scontreranno solo sul terreno di gioco. Le due società, infatti, stanno facendo a gara in sede di calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Denis Zakaria. Il mediano è in scadenza di contratto giugno 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare. Di recente si è inserita la ‘Vecchia Signora’ – non poco interessata visti i problemi a centrocampo – nella corsa. Il club giallorosso e lo ‘Special One’, dal canto loro’ ribattono con uno scambio.

Calciomercato Juventus e Roma, colpo Zakaria: Mourinho prova lo scambio

La Roma vuole giocare d’anticipo e acquistare il centrocampista svizzero già a gennaio. Ecco che i giallorossi, per sbaragliare la concorrenza, potrebbero provare ad intavolare uno scambio con il Borussia Monchengladbach, inserendo nell’operazione il cartellino di Diawara.

Il guineano – praticamente non considerato dall’allenatore portoghese – presenta una valutazione intorno ai 7-10 milioni, più o meno come Zakaria. Juventus-Roma, uno scontro molto acceso non solo sul campo.