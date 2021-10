Top club per Conte, sì al ritorno: Inter e Juventus in pericolo

Inter e Juventus rischiano di vedere allontanarsi due big: Conte torna in panchina, doppio colpo da 120 milioni

Un futuro lontano dai campi per Conte che, al momento, si dedica a fare il commentatore tv. L’ex ct della Nazionale, fresco vincitore dello scudetto con l’Inter, potrebbe tuttavia fare ben presto ritorno in panchina. Un profilo di spessore, in campo internazionale, con un club in particolare, lontano dalla Serie A, che sembrerebbe interessatissimo all’allenatore leccese per i prossimi mesi. Si tratta del Manchester United che sta valutando il destino di Solkskjaer che, fino ad ora, ha deluso le aspettative. Il pesante ko di ieri per 4-2 contro il Leicester mette in bilico l’ex attaccante dei ‘Red Devils’, con i vertici dello United che vedono in Conte la cura per questa importante crisi. Le quote di ‘Skybet’, in Inghilterra, non lasciano spazio a dubbi: Conte è quotato a 2,00. L’ex allenatore dell’Inter è davanti a Pochettino e Rodgers (4,00), seguono Zidane e Blanc (a 10), Southgate e Mancini (a 20), Simeone (a 40), Keane (a 80) e infine Gerrard (100). Ma cosa può comportare, in ottica calciomercato, il ritorno di Conte in panchina? Sarebbero due i suggestivi obiettivi dell’allenatore pugliese, alla guida di Cristiano Ronaldo e compagni, uno dall’Inter, l’altro dalla Juventus. Ai campioni d’Italia, il prossimo giugno, Conte strapperebbe a zero un suo pilastro dell’esperienza meneghina: Marcelo Brozovic.

Conte al Manchester United: idea da 120 milioni

Non solo il croato che resta in scadenza, tra le priorità del possibile futuro allenatore del Manchester United. Conte vuole Chiesa, lo stima da sempre anche se per l’ex Fiorentina servirebbe una super offerta.

La Juventus non intenderebbe ascoltare offerte inferiori ai 100-120 milioni di euro per il suo gioiello che, in stagione, ha collezionato 7 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente.

Situazione in divenire, dunque, con Conte che può diventare il prossimo allenatore del Manchester United con due colpi di primissimo piano.