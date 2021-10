Inzaghi punta il mirino in casa Lazio: ‘scippo’ della Juventus

La Lazio inizia a pensare al possibile assalto per uno dei big in rosa: a beffare l’Inter di Inzaghi potrebbe essere la Juventus

Il calciomercato non dorme mai e anche i club di Serie A iniziano a pensare a come poter rinforzare la propria rosa. In particolare l’Inter continua a seguire uno dei calciatori che Simone Inzaghi conosce da tempo.

Infatti tra gli obiettivi per il futuro dei nerazzurri potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di proprietà della Lazio che fino allo scorso anno è stato allenato proprio da Simone Inzaghi, e che da tempo è uno dei pallini di Beppe Marotta. A rovinare i piani dell’Inter però potrebbe essere un’altra big di Serie A, ovvero la Juventus. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> La decisione di Pogba scuote il calciomercato: cambia tutto per la Juve

Inzaghi beffato dalla Juventus: obiettivo Milinkovic-Savic

La sfida tra Inter e Juventus non si ferma al campo, ma anche il calciomercato è un terreno dove i due club spesso si affrontano. Questa volta l’obiettivo in comune potrebbe essere il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che da tempo viene osservato da entrambe le squadre e non solo, visto il suo alto rendimento in Serie A.

Leggi anche >>> Attacco totale ad Allegri: “Pessima figura, è inaffidabile”

Lo ‘sgarbo’ nei confronti di Inzaghi potrebbe arrivare da parte della Lazio, che potrebbe essere più propensa a cederlo alla Juventus, con uno sconto sul cartellino con valutazione intorno ai 55-60 milioni di euro. Così l’Inter verrebbe tagliato fuori dalla corsa al serbo