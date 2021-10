Pazza idea Milan a gennaio: scambio clamoroso per Insigne

Pazza idea nella sede del calciomercato del Milan: i rossoneri starebbero pensando ad un clamoroso scambio per insigne a gennaio

Il Milan di Pioli continua ad accumulare vittorie. Ancora imbattuti – con un bottino di 7 successi e 1 pareggio -, i rossoneri hanno conquistato i tre punti anche contro il Verona, nonostante il match di San Siro si fosse complicato tantissimo già ad inizio gara. Gli ospiti, infatti, avevano sbloccato il risultato al minuto 7 e intorno alla mezz’ora era arrivato anche il raddoppio con Barak su rigore. Il ‘Diavolo’, però, è riuscito ad andare oltre alle tante assenze e ribaltare il punteggio.

Una dimostrazione di forza importante, che conferma le rilevanti potenzialità del gruppo in ottica scudetto. L’obiettivo dei lombardi – anche se non da tutti conclamato – è quello, quantomeno ci proveranno sicuramente. In questo senso, potrebbe essere d’aiuto la sessione invernale di calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa e prepararsi al meglio alla seconda parte di stagione. A tal proposito, nelle menti della dirigenza capitanata da Maldini pare stia aleggiando una pazza idea per gennaio, che riguarderebbe un clamoroso tentativo di scambio per Lorenzo Insigne.

Calciomercato Milan, pazza idea Insigne a gennaio: scambio clamoroso

Il futuro dell’attaccante del Napoli è avvolto nel mistero. Per il momento non sono stati fatti passi avanti concreti per il rinnovo e continua ad esserci tensione tra le parti in causa, che in estate nemmeno avevano cominciato a dialogare. Se la situazione non dovesse cambiare a breve, i partenopei si ritroverebbero con le spalle al muro – con la prospettiva di una probabile perdita a parametro zero – e potrebbero seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione a gennaio.

Ecco che il Milan ne approfitterebbe mettendo sul piatto Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza giugno 2022 e con un prolungamento tutt’altro che certo. In questo modo, le due società si verrebbero incontro evitando danni maggiori. Staremo a vedere se l’idea diventerà qualcosa di più concreto.