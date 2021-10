Tutti pazzi per il campione d’Europa: l’Inter non fa sconti

Tutti pazzi per Nicolò Barella: l’Inter vuole renderlo il simbolo del club ma tante pretendenti si avvicinano

Nonostante la sconfitta di ieri contro la Lazio, uno dei giocatori che spicca sempre tra le file nerazzurre è Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, che ieri si è conquistato il rigore che aveva portato l’Inter in vantaggio, è ormai una certezza assoluta non solo del club milanese ma anche della Nazionale. In una sola stagione ha fatto un enorme salto di qualità, conquistando lo scudetto con il suo club e l’Europeo con la Nazionale, entrambi da protagonista. L’Inter lavora al rinnovo dell’ex Cagliari che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e vorrebbe renderlo il capitano del futuro, eleggerlo come simbolo del club, cercando di emulare quello che è stato per tantissimi anni Javier Zanetti nell’era Moratti. Beppe Marotta, però, deve fare i conti con le tante pretendenti che sempre di più provano ad avvicinarsi a Barella.

LEGGI ANCHE>>>Inter, scontri e polemiche furiose: la reazione juventina

LEGGI ANCHE>>>Lazio-Inter, tifoso insulta Dumfries: ecco cosa è successo

Inter, tre grandi d’Europa assaltano Barella

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE>>>Juventus, scambio super per De Ligt: proposta dalla Spagna

Tra le grandi d’Europa che hanno concretamente messo gli occhi su Barella ci sono PSG, Real Madrid e Liverpool, tre squadre che potrebbero mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per strappare il centrocampista classe ’97 al club nerazzurro. L’Inter non fa sconti e farà di tutto per trattenerlo ma le continue tentazioni potrebbero mettere a dura prova anche il giocatore.