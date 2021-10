Inter, scontri e polemiche furiose: la reazione juventina

Lazio-Inter ha lasciato una serie di polemiche per alcune tensioni in campo: ecco la vibrante protesta dei tifosi

Siamo solo all’ottava giornata di campionato ma Lazio-Inter, ieri pomeriggio, ha lasciato una serie di polemiche e strascichi che con ogni probabilità resteranno vive fino al prossimo turno di Serie A. Con Inter-Juventus all’orizzonte, la sconfitta dei campioni d’Italia è stata accompagnata da feroci polemiche social riguardante alcuni episodi, che n0n dei cartellini rossi che a detta dei tifosi soprattutto juventini, mancherebbero all’appello. Una doppia rissa dopo il 2-1 della Lazio, al minuto 81: Dimarco a terra, l’Inter prosegue per il vantaggio per poi essere ‘vittima’ del ribaltamento biancoceleste ed il gol di Felipe Anderson. La rincorsa di Dumfries e Lautaro Martinez per tutto il campo a tallonare il direttore di gara, a muso duro, con Handanovic a fare da paciere ma che in realtà ha portato ad una crescente tensione. Ad una settimana dal Derby d’Italia i tifosi della Juventus e non solo, su Twitter, hanno protestato in modo vibrante contro la discutibile decisione di Irrati.

Mancate espulsioni in Lazio-Inter: protesta bianconera

“Lautaro si fa 70 metri di campo per andare addosso a Felipe Anderson per 5 minuti e ha preso solo giallo ma è puzza di calciopoli. Esco pazzo”, il messaggio di un tifoso della Juventus.

Proteste vibranti che crescono su Twitter: “ Ibra a Parma è stato espulso per “vai a casa se non hai voglia”, Dumfries mani al collo e spinta giallo”.

Lautaro si fa 70 metri di campo per andare addosso a Felipe Anderson per 5 minuti e ha preso solo giallo ma è puzza di calciopoli Esco pazzo — Pier S. (@PierS_JJ_) October 16, 2021

E dopo il rugby, come da foto, Lautaro prova anche il pugilato, veramente uno sportivo eclettico #Lautaro #LazioInter #JuveRoma pic.twitter.com/bxyRnEK3Rt — Marco (@Marco70549582) October 17, 2021

Inter-Juventus, sui social, è già cominciata: la parola al campo tra sette giorni, in un Derby d’Italia che ha già infiammato i tifosi.