Calciomercato Inter, Morata in bilico alla Juventus: può ripensarci Marotta!

Calciomercato Inter: Morata ancora in bilico alla Juventus. Marotta è alla finestra: il possibile affare con l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e circolano già i primi nomi destinati ad infiammare la prossima sessione. Tra i club più attivi potrebbe tornare anche la Juventus: i bianconeri hanno ancora aperte diverse questioni tra entrate ed uscite.

Da Ramsey e McKennie alla situazione di Kulusevski, fino all’obiettivo Vlahovic. L’attaccante serbo è in cima alla lista degli obiettivi di Cherubini e al suo nome è legato anche il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo, infatti, è ancora in prestito alla Juventus, che nella prossima estate dovrà decidere se riscattarlo definitivamente dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, il club bianconero molto difficilmente potrebbe permettersi di sborsare altri 35 milioni in caso di arrivo di Vlahovic e non si farebbe condizionare dai 20 già spesi per i due anni di prestito. Ecco la nuova ipotesi per il futuro di Morata.

Calciomercato Inter, occhi su Morata: tutti i dettagli

L’attaccante spagnolo è stato portato per la prima volta in Serie A da Beppe Marotta e Fabio Paratici ai tempi della Juventus. Proprio l’attuale dirigente dell’Inter potrebbe ripensare all’ex Real Madrid e Chelsea in caso di ritorno all’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Occasione in difesa per la Juventus: colpo a zero dalla Premier

La sua valutazione è scesa intorno ai 35 milioni di euro, ma i ‘Colchoneros’, dal canto loro, potrebbero approfittarne per fare un tentativo per Lautaro Martinez, già seguito nella scorsa estate. Una possibile offerta cash con l’inserimento del cartellino di Morata: occhi puntati anche sull’asse Torino-Madrid-Milano.