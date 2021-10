Occasione in difesa per la Juventus: colpo a zero dalla Premier

La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo importante puntellare la difesa: occasione a zero dalla Premier

Vittoria importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che supera di misura la Roma di José Mourinho con il gol di Kean e mille polemiche.

La cosa importante però per i bianconeri sono i tre punti conquistati, che permettono di accorciare nei confronti dell’Inter e tenere il passo del Napoli. Nel frattempo però il calciomercato non si ferma mai e la Juventus potrebbe pensare di rinforzare il reparto difensivo, che con l’avanzare degli anni di Chiellini e Bonucci, dovrà cercare nuovi protagonisti.

L’occasione per i bianconeri potrebbe arrivare dalla Premier League, dove una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe liberarsi a parametro zero.

Rinforzo in difesa per la Juventus: colpo Rudiger a zero

Il calciomercato della Juventus potrebbe avere tra gli obiettivi quello di rinforzare il reparto difensivo. Con il futuro di Chiellini in dubbio, i bianconeri devono cercare un degno erede sul mercato, e la grande occasione potrebbe arrivare dalla Premier League. Infatti in casa Chelsea potrebbe liberarsi a parametro zero Rudiger, ex difensore della Roma che vedrà scadere il proprio contratto a giugno.

I bianconeri potrebbero offrire al tedesco un contratto quadriennale da 8 milioni a stagione, ammortizzato dal decreto crescita, per una cifra totale di 32 milioni. Un’ottima occasione per rinforzare la difesa senza l’uscita di cifre importanti.