Svolta per la panchina: addio Conte, nome clamoroso

Dall’Inghilterra circolano voci sul nuovo allenatore del Newcastle. Antonio Conte è stato scartato a vantaggio di una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il futuro della Premier League e di tutto il calcio europeo potrebbe essere stravolto da Yasir Al-Rumayyan, diventato il nuovo presidente del Newcastle. Il suo ricco portafoglio, che fa capo allo sceicco Mohamed Bin Salman, gli permetterà di investire cifre monstre, compatibilmente con il fair play finanziario. Attualmente i Magpies sono penultimi in campionato e necessitano di un’inversione di rotta per uscire dalla zona calda della classifica.

Uno dei primi obiettivi della società è quello di individuare il profilo giusto per la panchina. Antonio Conte, rimasto senza squadra dopo l’addio all’Inter, è senz’altro uno dei tecnici che interessano al Newcastle. L’intesa tra le parti è lontana e proprio per questo motivo, il club avrebbe virato su una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diego Simeone.

Newcastle, Simeone in pole per la panchina

Il Newcastle starebbe pensando a Diego Simeone per la panchina. L’indiscrezione, riportata dal quotidiano britanno ‘The Sun’, sarebbe figlia della grande stima che la società inglese nutre verso il ‘Cholo’ e la sua esperienza all’Atletico Madrid: in dieci anni ha vinto due scudetti, due Europa League, una Coppa del Re, due supercoppe europee e una supercoppa spagnola.

Molto dipenderà dalle volontà dell’Atletico Madrid e soprattutto di Simeone. Un’esperienza in Premier League sarebbe per lui il coronamento di una carriera fantastica sia da allenatore che da giocatore. La scelta inoltre, taglierebbe fuori Antonio Conte, ancora in attesa della chiamata giusta per tornare in panchina.