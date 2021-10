Inter, stroncato in diretta: “È una delusione continua”

Le critiche si abbattono su un calciatore dell’Inter di Inzaghi, arriva una pesante stoccata al nerazzurro: “È una delusione continua”

Per l’Inter è già il momento di tornare in campo e lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta contro la Lazio. Stasera gli uomini di Inzaghi affronteranno lo Sheriff Tiraspol, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League. C’è solo un risultato per i nerazzurri: vincere. La ‘Beneamata’ si è complicata non poco il cammino dopo la sconfitta per mano del Real Madrid e lo scialbo pareggio con lo Shakhtar Donetsk. Contro i moldavi sarà necessario trovare i tre punti per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi.

Il compito, però, appare assai arduo: i lombardi se la vedranno con una squadra estremamente in forma e piena di entusiasmo, che viene dal sorprendente successo ai danni dei ‘Blancos’ ed è prima a punteggio pieno. Il match, quindi, nasconde tante insidie, nonostante sulla carta sia più che fattibile. Il mister, a meno di sorprese, punterà dall’inizio su Calhanoglu, ieri catechizzato e responsabilizzato durante l’allenamento. Il turco, fino a questo momento, ha deluso le aspettative dei tifosi – i quali erano rimasti soddisfatti del suo arrivo a parametro zero – ed è finito in più occasioni al centro delle critiche.

Inter, Calhanoglu stroncato: “Delusione continua”

Le prestazioni del classe ’94 dimostrano come la scintilla tra lui e l’Inter non sia ancora scoccata. Arriva ora un’altra pesante stoccata al trequartista, questa volta da parte di Furio Focolari. Il giornalista si è espresso così sulle frequenze di ‘Radio Radio’: “Calhanoglu è una delusione continua, dimostra quello che pensavo: è un giocatore modesto che ha avuto tre mesi buoni al Milan e niente di più“.

Calhanoglu adesso è chiamato al riscatto. Non era facile prendere il posto dello sfortunato Eriksen, ma la società e il tecnico si aspettano qualcosa in più da un calciatore che in ogni caso ha mostrato qualità importanti.