Calciomercato Inter, gioca poco con Inzaghi: scambio e via dopo un anno

La fase di adattamento al nuovo ambiente non si è ancora completata del tutto per un top player di casa Inter. Senza un cambio di marcia potrebbero tornare forti le voci dall’estero

Brusco risveglio dopo la sosta per le nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi che colleziona un pesante ko in casa della Lazio per 1-3, facendo peraltro registrare nervosismo e qualche passo indietro di troppo. La distanza dalla vetta inizia a crescere, e il tecnico nerazzurro è chiamato presto a trovare risposte ricompattando la squadra. Tanti gli interrogativi intorno ai campioni d’Italia, a partire dalla fascia destra dove Inzaghi ha spesso e volentieri preferito l’usato sicuro Darmian a Dumfries. L’olandese era arrivato come erede designato di Hakimi, fondamentale per Conte, ma il suo processo di adattamento sta procedendo a rilento. Solo un assist in questo avvio di stagione e tanta panchina per il laterale oranje, che va a caccia di continuità sia di impiego che di rendimento. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Dumfries non convince ancora: ci pensa anche il Bayern Monaco

Per ora le prestazioni di Dumfries non convincono, e lo stesso Inzaghi lo ha schierato dal 1′ minuto solamente in due circostanze in Serie A, sintono di un processo di inserimento nei meccanismi che è ancora agli albori. L’adattamento dell’olandese sta risultando più lento del previsto e lo stesso Inzaghi dovrà iniziare ad affidarsi maggiormente anche per evitare eventuali malumori dello stesso ex PSV che sperava di essere un calciatore molto importante per questa Inter.

Qualora Dumfries non riuscisse però a convincere al meglio il tecnico, finendo spesso in panchina, a fine stagione il Bayern Monaco, squadra che lo aveva già seguito nel recente passato, potrebbe tornare alla carica per dargli una nuova sistemazione. I Bavaresi cercano un terzino destro di spinta capace di adattarsi a determinati ritmi offensivi, e l’ex PSV potrebbe fare al caso loro. In questo i tedeschi potrebbero provare con uno scambio alla pari con il francese Benjamin Pavard, polivalente terzino che però non ha entusiasmato al Bayern, valutato sui 30 milioni di euro. Il minutaggio di Dumfries inizia a preoccupare, e dall’estero spunta un’eventuale uscita d’emergenza.