Annuncio improvviso: “Cessione Inter ad un passo”

Novità importanti in casa Inter con la possibile cessione della società nerazzurra. Dopo i vari rumors, ecco la conferma via social: ci siamo

L’Inter potrebbe cambiare subito volto. Dopo la famiglia Zhang, ecco che ci sarebbe una rivoluzione decisiva in ottica futura per la società nerazzurra. Nelle ultime settimane ci sono stati numerosi rumors di mercato: ora sembra essere arrivata la conferma.

Così sul suo profilo Twitter, il giornalista portoghese Pedro Almeida, sempre molto vicino alle notizie di calciomercato internazionale ha svelato: “Mohammed Bin Salman, il principe che ha comprato il Newcastle, è vicino all’acquisto dell’Inter.⚫🔵#Inter#NUFC”. Una notizia bomba dopo che era stata smentita più volte nelle ultime ore. La società nerazzurra potrebbe così cambiare ancora una volta proprietà con l’intento di risanare tutti i debiti arrivati a causa della pandemia per Coronavirus.

Calciomercato Inter, cessione sempre più vicina

Al momento per quanto riguarda la cessione la famiglia Zhang non ha proferito parola restando in assoluto silenzio. Nelle prossime ore ci potrebbero essere così novità convincente dopo l’acquisto del Newcastle.

Il Fondo Pif, che ha acquistato già il club inglese, potrebbe sbarcare in Italia per arrivare così ad evitare altre cessioni da urlo per il club nerazzurro. Tra smentite e conferme, il futuro dell’Inter sarà più roseo rispetto agli ultimi mesi dopo gli addii di Hakimi e Lukaku.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali con l’Inter che sarà impegnata anche in Champions League con Simone Inzaghi che vuole dare una svolta anche in campo europeo.