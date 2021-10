Calciomercato Juve, Paratici ‘alleato’ di Cherubini: 40 milioni di euro

Calciomercato Juve: Paratici possibile alleato a gennaio per un bianconero ai margini. Tutte le cifre e i dettagli

Juventus–Roma ha confermato e ribadito nuovamente le gerarchie di Massimiliano Allegri almeno in questo inizio di stagione. McKennie e Ramsey non sono nemmeno scesi in campo, mentre a Kulusevski è stato ancora una volta riservato solo uno scampolo di gioco.

Pochi minuti concessi allo svedese nonostante l’assenza di Dybala e un Morata non al meglio dopo l’infortunio: Kulusevski è sempre in bilico alla Juventus e potrebbe presto tornare a far parlare di sé in sede di calciomercato. Ecco il possibile alleato di Cherubini e Allegri: tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare.

Calciomercato Juve, Paratici su Kulusevski: cifre e dettagli

Nell’ultimo calciomercato estivo si era soprattutto parlato del possibile ritorno all’Atalanta. Ma non solo. Sulle tracce del giocatore c’è anche chi l’ha acquistato proprio dal club bergamasco, ovvero Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus, alla luce della situazione del classe 2000, potrebbe bussare alla porta dei bianconeri per riprendere Kulusevski.

La sua valutazione è di almeno 40 milioni di euro e Paratici potrebbe così tentare di inserire il cartellino di Lucas Moura, valutato circa 25 milioni. Tuttavia, l’esterno brasiliano non interessa ai bianconeri che, in caso di cessione dello svedese, vogliono monetizzare per almeno 40 milioni. Paratici e il Tottenham sono avvisati. Occhi puntati anche sull’asse Torino-Londra.