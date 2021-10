Calciomercato Juve, bomber a sorpresa in Serie A

Calciomercato Juve: bianconeri alla ricerca di un nuovo attaccante. McKennie può finanziare il colpo in Serie A. Tutti i dettagli

Juventus–Roma ha confermato alcune indicazioni piuttosto chiare riguardo alle nuove gerarchie di Massimiliano Allegri. Nonostante le assenze, infatti, il tecnico toscano ha rinunciato a McKennie e Ramsey, che non sono nemmeno subentrati a gara in corso. I due centrocampisti sono stati e saranno in cima alla lista dei partenti anche in vista del prossimo calciomercato invernale, e l’americano in particolare potrebbe avere mercato all’estero. Il 23enne è valutato circa 30 milioni di euro e ha estimatori in Premier League e Bundesliga. La sua cessione potrebbe inoltre finanziare un importante colpo in entrata per la Juventus già a gennaio: ecco di chi si tratta. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Balzarini: “Futuro Chiesa, ecco cosa può succedere”

LEGGI ANCHE >>> Scoppia il caso in Serie A: scambio Juve-Inter, sfida di fuoco

Calciomercato Juve, possibile assalto a Muriel: tutti i dettagli

Allegri deve ancora fare i conti con diverse defezioni nonostante le due settimane di pausa, specialmente in attacco: Morata è appena rientrato e non è ancora al meglio, mentre Dybala ne avrà per almeno un’altra settimana. L’unico attaccante di ruolo, e in forma, è così Moise Kean, considerando anche le condizioni e il graduale inserimento che sarà riservato a Kaio Jorge. La priorità sul calciomercato sarà dunque un nuovo attaccante, e a finanziare l’eventuale colpo potrebbe essere proprio McKennie. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Balzarini: “Ritorno Pogba alla Juve, questo il rischio che si corre”

LEGGI ANCHE >>> Top club per Conte, sì al ritorno: Inter e Juventus in pericolo

A gennaio la dirigenza della Juventus potrebbe così fare un tentativo per Luis Muriel, già accostato ai bianconeri. Il colombiano è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato dall’Atalanta circa 30 milioni di euro (come McKennie). L’operazione, in ogni caso, resta piuttosto complicata anche per le possibili resistenze del club bergamasco che non vuole privarsene. Staremo a vedere.