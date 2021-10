La sconfitta con la Lazio non va giù: Inzaghi duro per il difetto dell’Inter

Simone Inzaghi ha parlato nella conferenza alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol. L’allenatore è tornato sulla sfida con la Lazio. Presente anche Skriniar

L’Inter ha subito l’occasione di riscattare la sconfitta dell’Olimpico. Martedì 19 ottobre, gli uomini di Simone Inzaghi sono infatti obbligati a battere lo Sheriff Tiraspol per rimanere in corsa per il passaggio del turno in Champions League. La doppia sfida con i moldavi, sorprendenti nel 2-1 rifilato al Real Madrid, stabilirà se questa Inter è in grado di migliorarsi in campo europeo rispetto alla scorsa stagione. La fatica di coppa sarà soltanto l’inizio della dura settimana dei nerazzurri, attesi dal Derby d’Italia di domenica sera. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il mister è tornato sulla sfida dell’Olimpico.

Inter, Inzaghi critico: “Subiamo troppi gol”

La sfida dell’Olimpico è stata inevitabilmente uno degli argomenti principali della conferenza di Simone Inzaghi, riportata da Sportmediaset. L’allenatore in cuor suo, era consapevole che la partita era diversa dalle altre: non poteva non essere speciale la prima sfida da avversario dopo 22 anni. Il destino ha voluto che i biancocelesti infliggessero la prima sconfitta in campionato a Dzeko e compagni, nonostante l’illusorio vantaggio di Perisic. Il 3-1 finale è però bugiardo secondo ‘Inzaghino’, che ritiene che la prima ora di gioco sia stata targata Inter: “I primi 65 minuti sono stati i migliori stagionali in trasferta – sottolinea l’allenatore – non siamo riusciti a fare il secondo gol e abbiamo permesso ad una squadra di qualità come la Lazio di rimanere in gioco.” Inzaghi ha poi aggiunto che il finale di partita giocato dai suoi è semplicemente da dimenticare.

La sfida allo Sheriff Tiraspol è di fondamentale importanza per i nerazzurri. L’allenatore non crede che la squadra abbia una difficoltà nelle sfide europee: “Con il Real Madrid abbiamo perso per caso, dopo 18 tiri in porta. In Europa siamo la squadra che crea di più – sostiene Inzaghi – in campionato abbiamo segnato tanti gol ma il problema è che ne abbiamo subito qualcuno di troppo.”

L’ex allenatore della Lazio non si fida degli avversari ma allo stesso tempo è consapevole che la vittoria permetterà all’Inter di tornare in corsa per la qualificazione: “Sarà fondamentale – dice Inzaghi – non abbiamo segnato nelle prime due partite ma domani abbiamo una grande occasione.” Alla conferenza ha partecipato anche Skriniar che ha sottolineato la necessità di subire meno gol.