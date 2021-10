Inter, il nuovo acquisto è un flop: subito scambio con la big

L’Inter lavora per rinforzare la propria rosa e potrebbe esserci un addio a sorpresa già a gennaio: scambio con lo United

Non è stato un inizio di stagione straordinario per Hakan Calhanoglu con la nuova maglia. Il turco aveva segnato all’esordio con l’Inter nella gara contro il Genoa ma da quel momento in poi le sue prestazioni sono calate notevolmente, pertanto la società non sembra essere soddisfatta.

Calhanoglu ha qualità importanti ma non sta riuscendo a esprimerle nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. la società valuta attentamente la situazione ed inizia anche a pensare a eventuali provvedimenti da prendere già nei prossimi mesi. Non è escluso infatti che, qualora il rendimento dovesse essere negativo, il turco lasci l’Inter già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, addio Calhanoglu: possibile scambio con il Manchester United

L’addio di Calhanoglu è difficile ma comunque non impossibile in quanto ci sono delle squadre interessate a lui. Un club che lo ha già seguito in passato e potrebbe farsi avanti è sicuramente il Manchester United, che potrebbe fare un tentativo già a gennaio. L’Inter potrebbe provare ad approfittarne e in cambio potrebbe chiedere Donny Van de Beek, che è un pallino di Ausilio e sembra ormai ai margini dei ‘Red Devils’. L’olandese è anche un obiettivo della Juventus, pertanto potrebbe arrivare una beffa per i bianconeri.

Inter e Manchester United potrebbero anche pensare a uno scambio di prestiti con diritto di riscatto a cifre differenti.