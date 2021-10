Scambio clamoroso, il Milan saluta Romagnoli: colpo a gennaio!

Romagnoli ed il Milan possono dirsi addio già a gennaio: scambio con il top club, ecco il colpo per Pioli

Una rocambolesca vittoria in rimonta per il Milan di Stefano Pioli che, sotto 0-2 contro il Verona, ribalta il match e tiene vivo il sogno scudetto. Nonostante un continuo aumentare degli indisponibili, tra Covid e infortuni, i rossoneri tengono il passo, in attesa che il calciomercato invernale possa regalare i giusti rinforzi per Pioli. In tal senso, è ancora tutto da tracciare il futuro di Alessio Romagnoli: il capitano rossonero, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Milan, è lontano dal rinnovo e potrebbe partire già a gennaio. Il difensore potrebbe quindi essere protagonista di un clamoroso scambio a sorpresa, con il Barcellona da tempo interessato, nelle prime settimane del 2022. L’attuale ricco stipendio percepito da Romagnoli con il club di via Aldo Rossi è di circa 5 milioni all’anno: ecco chi può essere la pedina, nello scacchiere tattico di Koeman, che convincerebbe il Milan a lasciar partire il suo capitano.

Milan, Romagnoli al Barcellona: idea scambio

Romagnoli alla corte di Koeman con un suggestivo scambio: sul piatto, dalla Catalogna, il cartellino di Sergi Roberto. Il centrocampista, all’occorrenza terzino destro, è come Romagnoli in scadenza a giugno e attualmente percepisce quasi 4 milioni netti all’anno con i blaugrana.

Uno scambio alla pari, con plusvalenza garantita alle due società: sia Romagnoli che Sergi Roberto, accostato in passato ad Inter e Juventus, sarebbero valutati 25 milioni di euro.

Situazione in divenire, con l’intrigante idea scambio tra Barcellona e Milan all’orizzonte: Romagnoli in Spagna, Sergi Roberto in quel di Milanello.