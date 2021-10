Richiesta a sorpresa verso il Milan: possibile addio inaspettato

Rafael Leao ha iniziato al meglio questa stagione ma il suo futuro potrebbe essere in bilico: arriva la richiesta a sorpresa

È stato un grande avvio di stagione quello vissuto dal Milan, che ad eccezione del pareggio dello Stadium di Torino contro la Juventus ha ottenuto soltanto successi in campionato. I rossoneri sono ora al secondo posto a soli due punti di distacco dal Napoli che attualmente comanda a punteggio pieno.

Il ‘Diavolo’ gode di un momento straordinario e ci sono alcuni calciatori che stanno impressionando particolarmente: uno di questi è Rafael Leao che ha realizzato tre reti in queste prime sette gare di campionato e ha timbrato il cartellino anche in Champions League nella gara contro l’Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, Leao stupisce tutti sul campo e intanto pensa al rinnovo con aumento

L’avvio straordinario dell’attaccante portoghese potrebbe portarlo ad avanzare nuove richieste al Milan. Insieme al suo procuratore Jorge Mendes, infatti, l’idea potrebbe essere quella di chiedere un aumento dello stipendio attraverso un rinnovo di contratto. Quello attuale gli scade nel 2024 ma al momento il classe 1999 percepisce 1.4 milioni all’anno, per questo potrebbe esserci una richiesta di guadagno maggiore.

Qualora le parti non dovessero trovare un accordo per aumentare lo stipendio, è possibile che in futuro arrivi un addio tra il Milan e Rafael Leao.