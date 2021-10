Polemica su Sarri e Commisso: “Saranno arrivati oggi da Marte”

Dopo le parole di Sarri e Commisso, arriva la replica riguardo i pensieri del tecnico e del presidente di Serie A

Dopo la sosta delle Nazionali ritorna la Serie A e intanto non mancano le polemiche inerenti a ciò che avviene nel calcio di oggi. Nella conferenza pre-gara, Maurizio Sarri ha dichiarato che questo sport è ormai uno show al quale non si riconosce e la sua visibilità è sfruttata per spremere soldi alla gente.

Negli scorsi giorni poi abbiamo assistito alla telenovela Vlahovic, che ha deciso di rifiutare tutte le offerte della Fiorentina per il rinnovo provocando l’ira del presidente Rocco Commisso, che non ha gradito il comportamento dell’attaccante nei confronti del club che lo ha aiutato a crescere.

Calciomercato, Paganini risponde a Sarri e Commisso: “Ma sono atterrati oggi da Marte?”

Il giornalista Paolo Paganini, attraverso i propri social, ha parlato proprio dei pareri di Sarri e Commisso sminuendo la loro polemica: “Sarri dice che non è più calcio ma uno show. Commisso si arrabbia perché rischia di perdere Vlahovic a zero. Tutto condivisibile. Una domanda: ma sono atterrati oggi da Marte oppure anche loro fanno parte del sistema calcio che cosi non va da anni?”.

Il calcio è ormai cambiato negli ultimi 5-10 anni e ogni anno aumentano le spese e allo stesso tempo i guadagni, per questo è arrivata la polemica da parte del giornalista.