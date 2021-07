L’Inter è sempre alla ricerca di giocatori di valore in vista della prossima stagione: il club nerazzurro è pronto al sostituto, contatti con la big

Continuano i contatti per ricercare il sostituto di Hakimi, trasferitosi negli ultimi giorni al PSG. La società nerazzurra è sempre al lavoro per trovare profili interessanti in vista della prossima stagione. La dirigenza milanese potrebbe pensare a nomi di spessore per accontentare le richieste di Simone Inzaghi, neo allenatore arrivato per il post Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente Juve | Scambio per l’attaccante!

Calciomercato Inter, Sergi Roberto nel mirino del Bayern Monaco

Come svelato dal portale SPOX il Bayern Monaco ha bussato alla porta del Barcellona per chiedere il prestito di Sergi Roberto, diventato in passato obiettivo di mercato dei nerazzurri, pensando successivamente a all’opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il contratto con il club blaugrana di Sergi Roberto scadrà nella prossima estate e così il club blaugrana non vorrebbe perderlo a parametro zero: così potrebbe esserci la sua cessione già in questa sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> “Allegri può favorirlo”: De Sciglio punta a riprendersi la Juventus

L’Inter continua a monitorare i top player in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Gli innesti migliori dovrebbero arrivare così sulle corsie esterne per riuscire così a dimenticare in fretta Hakimi. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni per riuscire a pensare ad una campagna acquisti di livello assoluto.

L’Inter proverà così a virare su altri obiettivi di mercato in grado di puntellare la formazione di Simone Inzaghi. Sergi Roberto sarebbe sul punto di lasciare il Barcellona per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera avvincente.