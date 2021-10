Furia su Orsato: “Ancora lui, arbitro storico con la Juventus”

Juventus-Roma lascia in eredità un acceso strascico di polemiche con l’arbitro Orsato nell’occhio del ciclone: “Sbaglia, ma viene applaudito lo stesso”

La Serie A è tornata ad occupare i weekend di calcio, ma il ritorno dalle Nazionali è stato molto burrascoso. Dopo quanto accaduto in Lazio-Inter, la domenica si è accesa con il confronto tra Juventus e Roma, con i bianconeri che si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Kean. Il match non è però esente da polemiche. A far discutere è un episodio accaduto nell’area di Szczesny.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, Allegri batte Mourinho di misura: basta Kean

L’arbitro, Daniele Orsato di Schio, ha decretato un calcio di rigore per la Roma, ignorando però che – nel proseguimento dell’azione – Abraham avesse fatto gol. Gioco interrotto e pallone fatto posizionare sul dischetto con Veretout che poi ha sbagliato la soluzione dagli undici metri, facendosi parare il tiro da Szczesny. La decisione ha scatenato l’opinione pubblica, ma c’è chi non trova attenuanti all’esperto direttore di gara.

Serie A, polemiche su Orsato dopo Juventus-Roma

Un duro attacco arriva anche da ‘Il Corriere dello Sport’ e dal suo direttore, Ivan Zazzaroni: “Fra tre anni Daniele Orsato potrebbe anche ammettere pubblicamente che quella domenica di metà ottobre, a Torino, avrebbe dovuto far concludere l’azione e di aver peccato di eccesso di tempestività“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, battibecco tra Abraham e Veretout: ecco il motivo

Poi aggiunge: “La Juve non gli porta bene, ma lui porta bene alla Juve. E’ un signor arbitro, nessun dubbio: ogni suo errore, però, alimenta polemiche e riletture infinite al punto da diventare “quasi storico”. Un vero e proprio caso: il regolamento, forse, andrebbe rivisto e puntualizzato sul tema. Dopo questa partita, la Juventus sale a 14 punti in classifica, con la Roma ancora quarta, a 15.