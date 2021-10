Juventus-Roma, Allegri batte Mourinho di misura: basta il gol di Kean

Juventus e Roma erano impegnate nel big match dell’ottava giornata di Serie A. I bianconeri superano i rivali grazie a un gol di Moise Kean

Juventus-Roma è una partita dagli alti contenuti in campo e fuori, a partire dalla sfida in panchina tra Allegri e Mourinho. Partono decisamente meglio i bianconeri che trovano il vantaggio al 16esimo: cross dalla sinistra e Moise Kean realizza l’1-0 dopo un tocco di Bentancur. La realizzazione dell’attaccante ex PSG è quella decisiva ai fini del punteggio, in un match che comunque regala tante emozioni.

Juventus-Roma, Kean decisivo nella vittoria dei bianconeri

Verso la fine del primo tempo, la Roma di Mourinho ha la grande occasione per pareggiarei conti con Jordan Veretout, ma il francese sbaglia il rigore. Gli uomini di Mourinho non demordono a caccia dell’1-1. Le occasioni sono molte, ancora con Veretout, ma anche con Vina. Alla fine la squadra di Allegri resiste, con la difesa bianconera che diventa insuperabile e Chiellini probabilmente migliore in campo: la partita termina con il risultato di 1-0.