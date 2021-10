Juve, 120 milioni e addio Chiesa: clamoroso scippo a Mourinho e non solo

La Juventus potrebbe dire addio a Chiesa per la cifra monstre di 120 milioni di euro: clamoroso scippo dei bianconeri a Mourinho e non solo

La Juventus sta piano piano risalendo la china dopo un inizio molto complicato. Sta venendo fuori sempre di più la mano di Massimiliano Allegri, nel quale i bianconeri ripongono molte speranze per il futuro. La squadra è in crescita dal punto di vista dell’equilibrio, uno dei dettagli fondamentali nel lavoro del tecnico livornese. La copertina, tra i giocatori, spetta certamente di diritto a Federico Chiesa. L’attaccante ex Fiorentina, dal suo arrivo a Torino, è stato senza dubbio l’elemento più continuo a positivo a livello di prestazioni. E che prestazioni, ne sa qualcosa anche l’Italia di Mancini.

Le sue doti non sfuggono ovviamente alle big d’Europa, che potrebbero tentare l’assalto al classe ’97. In particolare, è possibile arrivi un’offerta monstre dalla Premier League di 120 milioni di euro. Di fronte a tale somma, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe accettare. In tal caso, occhio al clamoroso scippo a Mourinho e non solo.

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: 120 milioni per Zaniolo e non solo

Perdendo Chiesa, la Juve sarebbe pronta a reinvestire quei soldi in Serie A. I nomi sul taccuino sono Zaniolo e Vlahovic. Il primo era già stato accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’ e presenta una valutazione da 40-45 milioni di euro, con un contratto in scadenza giugno 2024.

Il serbo è il sogno per l’attacco, considerando la permanenza in bilico di Morata. Il caos rinnovo potrebbe favorire i bianconeri, ma ci vorranno comunque 70 e passa milioni per l’acquisto del classe 2000. Staremo a vedere.