Scoppia il caso in Serie A: scambio Juve-Inter, sfida di fuoco

La Lazio trionfa con l’Inter ma scoppia il caso Luis Alberto. Sarri non punta su di lui e scatena un’asta per gennaio. I due club studiano il colpo e le pedine di scambio

La Lazio ha trionfato nel big match dell’ottava giornata con l’Inter. Una vittoria che permette a Maurizio Sarri di riscattare la pesante sconfitta di Bologna e soprattutto, di restare aggrappato al treno che porta in Champions League. I biancocelesti sono stati bravi a rimontare il momentaneo vantaggio di Perisic, colpendo gli avversari nei minuti finali. Simone Inzaghi esce così sconfitto nella sua prima da ‘nemico’ all’Olimpico ed ora è atteso da due partite decisive: lo Sheriff Tiraspol in Champions League e la Juventus nel prossimo turno di Serie A. L’ex allenatore della Lazio intanto, potrebbe approfittare dello scarso impiego di Luis Alberto nella gestione Sarri e tentare l’assalto per gennaio.

Luis Alberto, Vecino e Bernardeschi le pedine di scambio di Inter e Juventus

Luis Alberto non è uno degli uomini più utilizzati da Maurizio Sarri. Nella partita con l’Inter è entrato in campo nell’ultima mezz’ora, regalando anche l’assist a Milinkovic-Savic per il definitivo 3-1. Lo spagnolo ha giocato complessivamente 518 minuti in campionato, praticamente sei partite effettive. La media si abbassa notevolmente però se si considerano gli ultimi quattro incontri in Serie A: 206 minuti totali, circa due partite intere. I numeri esprimono dunque la scarsa fiducia che Sarri ha nei confronti del trequartista. La situazione potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato, in cui Inter e Juventus sarebbero intenzionate ad inserirsi già da gennaio.

L’Inter, ancora priva del miglior Calhanoglu, è pronta ad offrire Vecino per arrivare a Luis Alberto. L’uruguaiano non ha impressionato Simone Inzaghi mentre è molto apprezzato da Sarri. La trattativa potrebbe vedere l’inserimento anche della Juventus: i bianconeri stanno cercando di chiudere per la cessione di uno tra McKennie e Ramsey. In caso di esito positivo, sarebbe Bernardeschi la carta da giocare per portare il trequartista della Lazio alla Continassa.