Svolta di calciomercato: super panchina per Antonio Conte!

Il tecnico salentino è diventato un pezzo pregiato di mercato nella turbolenta situazione di alcuni club di Premier League

Tutti pazzi per Antonio Conte. Il tecnico italiano, disoccupato di lusso dopo la trionfante vittoria dello Scudetto con l’Inter ed oggi “semplice” opionionista a Sky Sport per la Champions League, è l’uomo del momento in Inghilterra. Dopo le voci su un suo possibile approdo al ricchissimo Newcastle, l’attualità ha regalato all’allenatore salentino un’alternativa prestigiosa. Appoggiata, in termini di probabilità, anche dalle quote dei bookmakers britannici.

Non ci sarebbero infatti solo i Magpies sulle tracce dell’ex tecnico di Inter e Chelsea. All’orizzonte è infatti spuntato un club, tra i più prestigiosi del mondo, che starebbe valutando seriamente un cambio in panchina dati gli ultimi deludenti risultati. Una destinazione che sarebbe la preferita per il diretto interessato.

Antonio Conte, possibilità prestigiosa in Premier League

La situazione in casa Manchester United si è fatta bollente dopo la scoppola rimediata sul campo del Leicester City in campionato. Il manager Ole Gunnar Solskjaer, già nell’occhio del ciclone da diverse settimane perchè incapace, a detta dei critici, di conciliare la presenza di Cristiano Ronaldo col resto dei giocatori offensivi, avrebbe le ore contate. Secondo la stampa inglese il club starebbe pensando seriamente ad Antonio Conte per l’immediata successione. Il mister italiano è favorito sugli altri nomi – alcuni veramente ipotesi fantasiose – come Zidane, Pochettino, Blanc ed addirittura il nostro Roberto Mancini.

Come riportato stamane dal Daily Star, Conte starebbe pazientemente aspettando di capire cosa accade dalle parti di Old Trafford per poi iniziare a parlare concretamente con la proprietà. Una finestra aperta insomma, che potrebbe spalancarsi in caso di ulteriori sconfitte dei Red Devils; ma un cancello chiuso per le ambizioni di vertice del Newcastle, ai ferri corti con l’attuale manager Steve Bruce.

Conte, la convinzione di Jamie Redknapp

“Al Newcastle serve un buon allenatore in questo momento. Si parla di Steven Gerrard, Frank Lampard, Antonio Conte, ma forse quest’ultimo ha un occhio su quello che sta succedendo al Man United“, ha dichiarato l’ex centrocampista del Liverpool. La strada sembra dunque tracciata: Conte aspetta la chiamata giusta: quella tinta di rosso.