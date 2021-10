Svolta Newcastle, contatti per il bomber: Juventus e Inter spiazzate

La nuova ricca proprietà del Newcastle vuole fare le cose in grande e ha già avviato i contatti per un bomber: spiazzate Juventus e Inter

Il piano del Newcastle è ormai ben chiaro a tutti. Dopo la cessione del club al fondo saudita, i ‘Magpies’ vogliono sbaragliare la concorrenza e dare vita a degli acquisti di primissimo livello. L’intenzione è quella di prendersi la scena europea e arrivare al top il prima possibile. La situazione preoccupa diverse compagini in sede di calciomercato, considerando la disponibilità da oltre 400 miliardi, che supera ampiamente quella di PSG e Manchester City. Cifra che può portare concretamente ad un drastico cambio di scena nei vertici del calcio mondiale.

In sede di calciomercato potrebbe risentirne anche la Serie A, in particolare Inter e – soprattutto – Juventus. Nerazzurri e bianconeri stanno riflettendo sul reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ è indecisa se riscattare o meno Morata dall’Atletico Madrid a fine annata. In caso di addio sarebbe ovviamente necessario portare un bomber a Torino. La ‘Beneamata’, invece, è soddisfatta della coppia Dzeko–Lautaro, ma avrebbe bisogno di un altro attaccante di peso per completare il reparto, anche tenendo conto dell’età avanzata del bosniaco. Ci sarebbe un obiettivo comune per l’attacco, ma il Newcastle è pronto a rovinare i piani di entrambe.

Il Newcastle punta il bomber, contatti in corso: Juventus e Inter spiazzate

Stiamo parlando di Timo Werner. Il centravanti del Chelsea non è più centrale nei piani dei londinesi, dopo il ritorno di Lukaku. Il classe ’96, perciò, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cambiare aria e tentare una nuova avventura da protagonista la prossima estate. Stando a quanto riferisce il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk, il Newcastle è seriamente interessato al profilo del tedesco.

L’agenzia dell’ex Lipsia, inoltre, gestisce anche Fabian Schar – difensore che milita nei ‘Magpies’ – ed è frequentemente in contatto con il club. Uno scenario che spiazza Juventus e Inter, le quali non potrebbero certamente competere con la forza economica del club inglese.