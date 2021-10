Assalto al top player scontento: scambio top con McKennie

Nei gLa Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato con la possibile cessione di McKennie: scambio suggestivo in ottica futura

La Juventus vuole puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per essere sempre più competitiva anche in campo europeo. Così il centrocampista statunitense, Weston McKennie, potrebbe lasciare subito Torino con la voglia di mettersi in mostra con più continuità. Sotto la gestione Allegri non è nato quel feeling che aveva avuto in passato con l’ex allenatore bianconero, Andrea Pirlo. Proprio nella scorsa stagione il giocatore bianconero aveva stupito tutti: ora il suo futuro resta sempre in bilico.

Calciomercato Juventus, McKennie pedina di scambio per Wijnaldum

Nei giorni scorsi il centrocampista del PSG, Georginio Wijnaldum, si è lamentato della sua situazione ai microfoni di Nos: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché la situazione non è quella che mi aspettavo. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la situazione”. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale francese subito con un’altra avventura entusiasmante della sua carriera dopo l’exploit al Liverpool.

Così la Juventus potrebbe pensare proprio a McKennie come pedina di scambio per arrivare al centrocampsita olandese. Idee suggestivi in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista anche della sessione invernale di calciomercato.

