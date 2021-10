Invasione di campo e scontri tra tifosi: sospesa la gara in Slovacchia

Domenica da dimenticare per lo sport in Slovacchia: scontri tra tifosi e invasione di campo, partita sospesa

È stata tutt’altro che una giornata di sport quella vissuta in Slovacchia per la sfida tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava. Le due tifoserie sono rivali e ci sono stati degli scontri nel corso della gara che hanno costretto l’arbitro a sospendere l’incontro in maniera anticipata.

Slovacchia, Spartak Trnava-Slovan Bratislava sospesa per scontri tra tifosi

Al 15′ del primo tempo le due tifoserie hanno fatto invasione di campo e hanno avuto degli scontri tra loro. Tra lanci di oggetti, petardi e fuochi d’artificio la situazione è diventata ingestibile per riuscire a far riprendere la gara. Alla fine la polizia ha fatto evacuare i tifosi ma il match non è più ripartito.