Calciomercato Inter, Dumfries non convince: soluzione a gennaio!

L’Inter riflette su Denzel Dumfries, esterno olandese arrivato dal PSV, e pensa ad un possibile nuovo acquisto nel calciomercato invernale: occhi su Nandez e Lazzari

Non è stato felice il rientro dalla sosta per le nazionali dell’Inter di Simone Inzaghi che, sabato pomeriggio a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, è stata sconfitta dall’ex squadra del tecnico della Beneamata. Dopo oltre 60 minuti di dominio del gioco, l’Inter si è fatta prima riacciuffare con un rigore concesso da Alessandro Bastoni ed ha poi perso la bussola subendo le reti di Felipe Anderson e Sergej Milinkovic-Savic. Una sfida praticamente buttata dalla Beneamata nella quale, i giocatori subentrati nella ripresa, non sono riusciti ad incidere positivamente sulla gara: da Lautaro Martinez, troppo nervoso, a Denzel Dumfries, oggetto ancora misterioso della finestra di calciomercato estiva dei nerazzurri.

Il giocatore olandese, arrivato dal PSV Eindhoven, non ha finora trovato la chiave giusta per entrare nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Pagato circa 12 milioni e mezzo di euro, Denzel Dumfries ha convinto davvero soltanto nella sfida in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma deve fare meglio per conquistare una maglia da titolare in pianta stabile, ed intanto l’Inter lavora in vista di gennaio per trovare un’altra soluzione.

Calciomercato Inter, Dumfries fa riflettere: occhio a gennaio

Mentre Dumfries cerca ancora di trovare la sua dimensione con la maglia dell’Inter, la dirigenza nerazzurra lavora a delle possibili soluzioni in vista della finestra invernale. Il nome caldo resta quello di Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Walter Mazzarri, che con ogni probabilità lascerà la Sardegna nella prossima sessione di mercato.

Attenzione però anche a Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi. L’ex giocatore della SPAL conosce alla perfezione lo stile di gioco del tecnico piacentino e ritroverebbe anche la sua posizione naturale nel centrocampo a cinque, rispetto all’adattamento con Maurizio Sarri nella difesa a quattro.