La scelta di Donnarumma è totalmente inattesa: il grande rifiuto

Gianluigi Donnarumma è sempre molto discusso sul calciomercato. Il portiere del PSG al centro di un intreccio decisamente finale, con un clamoroso rifiuto

Gianluigi Donnarumma e l’addio al Milan: per mesi le prime pagine dei giornali di calciomercato l’hanno sempre visto tra i protagonisti. E, di certo, non solo per le sue gesta sul campo. Il rinnovo con i rossoneri non è arrivato e di conseguenza l’addio alla Serie A è avvenuto, con buona pace di tutti i suoi estimatori. Il portierone si è fatto ammaliare dai soldi e dalle ambizioni del PSG che ha messo in piedi un vero e proprio dream team.

Eppure poteva non essere così. Le proposte sul tavolo di Gigio erano molte e alcune particolarmente allettanti. A distanza di mesi se ne parla ancora e spuntano ulteriori retroscena su quale sarebbe potuto essere il destino del portiere. Non solo la Juventus, che per diversi mesi si è interessata al ragazzo e non è riuscita a concretizzare il colpo, ma anche un’altra big di livello internazionale.

Calciomercato, la scelta inaspettata di Donnarumma: rifiuto clamoroso

Se Donnarumma e il PSG ancora non sono decollati, almeno non insieme, un’altra big ha insistito e non poco per arrivare al portiere. Stiamo parlando del Chelsea. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’ex Milan era finito nel mirino dei Blues. Un interessamento da parte degli attuali campioni d’Europa che avrebbe scaldato molti. Non Gigio evidentemente. L’estremo difensore, infatti, ha rifiutato diverse offerte e tra queste c’è anche quella del Chelsea. Un retroscena sicuramente interessante e che avrebbe potuto cambiare in maniera sostanziale il destino del portiere.