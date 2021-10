Inter-Sheriff, Inzaghi cambia la difesa | Le formazioni ufficiali

Inter-Sheriff in campo alle 21.00. Arrivano le scelte definitive dei due allenatori con le formazioni ufficiali

Alle 21.00 torna l’appuntamento con la Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha scelto gli uomini da mandare in campo contro i moldavi, reduci in Europa dalla vittoria contro il Real Madrid del turno precedente.

I nerazzurri scendono in campo senza Bastoni, ma con Dimarco nella linea dei tre centrali. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sheriff:

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Sheriff (4-2-3-1): 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 77 Bruno Souza.

A disposizione: 33 Pascenco, 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane

Allenatore: Jurij Vernydub.