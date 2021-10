Porto-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli cambia il centrocampo

Porto e Milan scenderanno in campo alle 21. Arrivano le scelte ufficiali di Pioli e Conceicao

Il Milan è pronto alla sua seconda trasferta stagionale in Champions League dopo il 3-2 subìto a Liverpool. Pioli ha deciso l’undici da schierare contro la formazione portoghese, allenata da Sergio Conceicao. Lo stadio Dragao ospiterà circa 27 mila spettatori per la sfida e spera di giustiziare il Milan così come ha fatto con la Juventus nella passata edizione del torneo.

I rossoneri scendono in campo con Calabria e Ballo-Tourè, mentre a centrocampo è confermatissimo Tonali. Rispetto alla formazione schierata con l’Hellas Verona, il mister sceglie Krunic sulla mediana. In attacco, Giroud parte dall’inizio mentre Ibrahimovic è pronto a subentrare nella ripresa. Ecco le formazioni ufficiali della sfida che inizierà alle 21:

Porto (4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson. Allenatore: Conceiçao.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.