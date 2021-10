Serie A, Lazio-Inter nel mirino del giudice sportivo: ecco le decisioni

Le decisioni del giudice sportivo su Lazio-Inter, finita nel caos generale per un abbraccio di Luiz Felipe a Correa

L’ottava turno di Serie A ha visto il Napoli di Spalletti proseguire la sua striscia di vittorie consecutive in seguito al successo 1-0 sul Torino. L’unica imbattuta assieme ai partenopei resta il Milan, reduce dalla rimonta casalinga sull’ottimo Verona di Tudor. Male la Salernitana che saluta Castori e riabbraccia Colantuono.

I match clou della giornata erano Lazio-Inter e Juventus-Roma. A Torino, Allegri ha battuto Mourinho ed ora è ad una lunghezza dai giallorossi. All’Olimpico invece, Sarri ha ‘rovinato’ il ritorno da avversario di Simone Inzaghi: 3-1 e prima sconfitta in campionato. Al termine del match, c’è stato un parapiglia tra i giocatori che ha scatenato una rissa, con protagonista Luiz Felipe. Il giudice sportivo ha anche punito l’ex biancoceleste Kolarov.

Serie A, una giornata per Luiz Felipe e ammenda per Kolarov

Il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Luiz Felipe in seguito all’espulsione avvenuta dopo il triplice fischio dell’arbitro Irrati. Nel comunicato della Lega Serie A, si legge che il calciatore della Lazio è stato punito per essere saltato sulle spalle di un avversario (Correa) innescando una rissa. I due si sono poi chiariti via social ma il gesto è stato sicuramente fuori luogo. Luiz Felipe dovrà inoltre pagare un’ammenda di 5 mila euro.

Nel referto del giudice è stato sanzionato anche l’ex di turno Aleksander Kolarov (104 presenze con la Lazio), individuato dai collaboratori della Procura Federale mentre si rivolgeva con un gesto volgare nei confronti dei tifosi laziali.