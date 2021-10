Futuro Vlahovic, svolta Commisso: Juve e Milan in attesa

Continua a essere al centro dell’attenzione il caso Vlahovic-Fiorentina. Il presidente Commisso ha deciso: Juve e Milan restano in attesa

Il campionato è ricominciato e inevitabilmente non si fermano le voci attorno al futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina, che fino ad ora ha messo a segno quattro gol in otto partite di Serie A, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con la ‘Viola’.

L’accordo con la società toscana scadrà nel 2023, così per Rocco Commisso iniziano le valutazioni sulla possibile cessione dell’attaccante a gennaio o a giugno. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse della Juventus, ma anche del Milan. Il patron della ‘Viola’ avrebbe comunque preso una decisione sul futuro di Vlahovic, che porterà inevitabilmente le pretendenti a dover attendere.

Commisso ha deciso, Vlahovic non parte a gennaio: Juventus e Milan devono attendere

Si prospettano sessioni di calciomercato infiammate dopo l’annuncio del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. In Italia sono Juventus e Milan i due club più interessati, ma la coda delle pretendenti si estende anche all’estero.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’ però, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avrebbe deciso che Vlahovic non si muoverà fino a giugno. Ovviamente molto dipenderà anche dal tipo di offerte che arriveranno, ma l’idea del patron ‘Viola’ sembrerebbe essere quella di trattenerlo a gennaio per poi valutare la cessione a giugno. Dunque per Juventus, Milan e tutte le pretendi il colpaccio è per ora rinviato.