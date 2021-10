Milan, ‘pericolo’ Raiola: anche la Juventus sul big di Pioli

Mino Raiola può nuovamente mettere i bastoni tra le ruote al Milan: non solo la Juventus sulla stella di Pioli

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il Milan starebbe accelerando per il rinnovo di Theo Hernandez. Ingaggio raddoppiato e fumata bianca il prima possibile: questa la ferma volontà dell’agente del terzino, Quillon, poichè Mino Raiola starebbe provando ad inserirsi per la procura del talentuoso francese fresco vincitore in Nations League con la Nazionale di Deschamps. In tal senso, quindi, il potente procuratore italo-olandese potrebbe creare nuovi ‘problemi’ a Maldini e Massara, dopo il clamoroso e ancora discusso addio di Donnarumma a zero lo scorso luglio.

A pensare a Theo Hernandez potrebbe essere il PSG che ha ottimi rapporti proprio con Raiola e disporrebbe del denaro necessario per accontentare la richiesta, molto importante, del Milan. 60-70 milioni per la società di Elliott anche se non solo il club di Al-Khelaifi avrebbe intenzione, nel caso Raiola diventi il nuovo agente di Theo Hernandez, di puntare forte sul gioiello del Milan. La Juventus rimane alla finestra interessata, un nuovo rinforzo per la ‘Vecchia Signora’ guidata da Allegri sulla corsia mancina di difesa resta tra le priorità per l’anno prossimo.

‘Brivido’ Milan, Raiola e Juventus su Theo Hernandez

Theo Hernandez lontano da Milano ma ancora in Serie A. Uno scenario, a tinte bianconere, con la Juventus che riterrebbe il talento transalpino come erede ideale di Alex Sandro.

L’ex laterale del Porto saluterà con ogni probabilità la ‘Vecchia Signora’ l’anno prossimo ed il nome di Theo Hernandez può diventare un’intrigante pista per il club bianconero.

Situazione dunque in divenire, il Milan col fiato sospeso per il futuro di Theo Hernandez: Raiola, Juventus e PSG alla finestra.