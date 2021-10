Occasione a gennaio per il centrocampo: il Milan insidia la Juve

La Juventus lavora per il colpo a centrocampo di gennaio ma deve fare i conti con l’inserimento del Milan per un giocatore in scadenza

Continuano a muoversi i dirigenti della Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato. La società vuole rinforzare il centrocampo e nel taccuino di Nedved e Cherubini ci sono diversi nomi, alcuni più giovani e promettenti, altri più esperti. Uno di quelli più caldi è Aurélien Tchouameni, francese classe 2000 del Monaco. Protagonista anche con la Francia alla Nations League, il giovane centrocampista sta attirando l’attenzione di molti club europei ma il club del Principato lo valuta circa 35-40 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata per un giocatore della sua età. Ecco perché la Juventus sta studiando profili alternativi e nelle ultime ore si fa sempre più caldo il nome di Axel Witsel.

La Juventus pensa a Witsel ma occhio al Milan

Il centrocampista belga è in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022 e i tedeschi potrebbero lasciarlo partire a gennaio per evitare di perderlo a costo zero in estate. Alla luce del contratto in scadenza e dei 32 anni, la richiesta non andrebbe oltre i 10 milioni di euro.

Oltre alla Juve, però, è vigile anche il Milan che a gennaio perderà due pedine fondamentali in quel ruolo, Kessié e Bennacer, che partiranno per la coppa d’Africa e di conseguenza avrà l’esigenza di fiondarsi su un centrocampista che dia garanzie.

L’accesso agli ottavi di finale di Champions è un fattore da non sottovalutare per i rossoneri nella buona riuscita dell’affare Witsel.