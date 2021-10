Calciomercato Milan, colpo in Champions per il post Kessie!

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie, in scadenza di contratto. Occhio al nome di Marko Grujic, centrocampista del Porto in prestito dal Liverpool: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una grande stagione nonostante i molti infortuni all’interno dell’organico. La squadra rossonera infatti, che può contare da meno di una settimana su Zlatan Ibrahimovic, ha attualmente ai box diversi grandi big, da Theo Hernandez fuori per la positività al Covid fino ad arrivare a Mike Maignan, estremo difensore francese arrivato per rimpiazzare la partenza di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto è scaduto al termine della scorsa stagione ed ha deciso di vestire la maglia del PSG di Mauricio Pochettino. Un percorso che Franck Kessie, centrocampista del Milan, potrebbe replicare al termine di questa annata.

Il giocatore ivoriano, arrivato nell’estate di calciomercato del 2017 dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan con le richieste, affidate all’entourage, che si aggirano sugli 8 milioni di euro a stagione, mentre l’offerta della società meneghina non va oltre i 6. Una fase di stallo che potrebbe aprire all’addio di Kessie con il Milan che dovrà trovare un nuovo mediano in grado di non far rimpiangere il Presidente.

Calciomercato Milan, il nome del post Kessie arriva dalla Champions

In caso di addio di Franck Kessie, il Milan potrebbe pescare fra le sue rivali nel girone di Champions League in sede di trasferimenti. Il nome nel mirino è infatti quello di Marko Grujic, mediano serbo classe 1996 in forza al Porto e di proprietà del Liverpool di Jurgen Klopp. Il giocatore originario di Belgrado veste la maglia del club lusitano a titolo temporaneo fino alla prossima estate ed ha un contratto con i Reds che terminerà nel 2023. Il suo valore, in sede di calciomercato, si aggira attorno ai 10/15 milioni di euro.