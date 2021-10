Juventus, clamoroso ritorno di fiamma: addio vicino

La Juventus sta recuperando terreno in classifica. I bianconeri non subiscono gol da due partite in Serie A, merito della difesa. Il giocatore non è però contento delle rotazioni che sta adottando Massimiliano Allegri

La Juventus è reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A, cinque totali se si considera il trionfo contro i campioni d’Europa del Chelsea. Massimiliano Allegri ha sconfitto per 1-0 Roma, Torino e Chelsea, dimostrando di aver ritrovato una certa solidità in difesa.

Gli spauracchi di inizio stagione si stanno via via allontanando e, in questo senso, il rigore parato da Szeczesny alla Roma segna una netta inversione di rotta rispetto agli errori difensivi con Udinese e Napoli. Una ripresa, quella bianconera, che è appena cominciata. Il Derby d’Italia, in programma domenica 24 ottobre, dirà se questa Juventus è in grado di ritornare in corsa per lo scudetto. Intanto, la rotazione dei difensori rende scontento De Ligt. Sull’olandese piomba una big.

Juventus, ritorno di fiamma De Ligt-Barcellona

Matthijs de Ligt è arrivato alla Juventus nell’estate del 2019. I bianconeri lo prelevarono dall’Ajax nei mesi successivi alla sfida dei quarti di Champions League, dove l’olandese era stato uno dei protagonisti. Il difensore ha finora totalizzato 83 presenze con la maglia bianconera. Il suo impiego è stato sempre determinato dalla gestione dei senatori, Bonucci e Chiellini. L’olandese viene impiegato al posto di uno dei due, in genere Chiellini e secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, sarebbe scontento della rotazione adottata da Massimiliano Allegri.

Il 22enne vorrebbe giocare sempre titolare e per questo motivo il suo agente Mino Raiola si starebbe muovendo per accontentarlo. In pole per un’eventuale cessione c’è il Barcellona, club al quale la Juventus ha soffiato il difensore nel 2019. I catalani non stanno attraversando un ottimo momento dal punto di vista finanziario, ma potrebbero puntare sul fatto che De Ligt ha uno degli ingaggi più pesanti della rosa bianconera e una sua cessione sarebbe un sospiro di sollievo per le casse della Continassa.