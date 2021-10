Chiellini tuona su Ronaldo: “Meglio se fosse andato via prima”

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, risponde per le rime all’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

La Juventus nel calciomercato estivo ha detto addio a uno dei suoi più grandi top player, ovvero Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo aver manifestato più volte di non essere felice in bianconero, ha deciso di tornare al Manchester United, club dove ha fatto il primo grande passo.

Il suo addio ovviamente è stato un duro colpo per la Juventus, soprattutto perché è arrivato negli ultimi giorni del calciomercato estivo, mettendo in difficoltà i bianconeri. Così a tornare a parlare dell’addio del portoghese è Giorgio Chiellini, che tuona su CR7 svelando che sarebbe stato meglio che il suo addio fosse arrivato prima.

Chiellini duro su Ronaldo: “Meglio se andava via prima”

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus forse deve ancora essere digerito per bene dall’ambiente bianconero. Il portoghese dal suo ritorno al Manchester United ha subito avuto un impatto importante per i ‘Red Devils’, ma sembrerebbe esserci chi ancora non perdona quell’addio tardivo.

Giorgio Chiellini infatti ai microfoni di Dazn ha rivelato: “Il fatto che se n’è andato il 28 agosto uno choc lo crea. In termini di punti forse lo abbiamo pagato in campionato. Se fosse partito prima sarebbe stato meglio, ci saremmo preparati. Anche se qualcosa lo avevo percepito, aveva bisogno di nuovi stimoli”.