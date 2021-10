Belotti via a gennaio: super duello di mercato in Serie A

Andrea Belotti è sempre al centro di tante voci di mercato: il Torino potrebbe perderlo già a gennaio

Andrea Belotti non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Torino, in scadenza a giugno 2022. Il giocatore sembra ormai aver preso la sua decisione e Urbano Cairo ha fatto intendere che non potrà fare miracoli per trattenerlo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, via dalla Juventus: super scambio in Serie A

Per non rischiare di perderlo a costo zero a giugno, l’unica soluzione per i granata è quella di cederlo a gennaio per incassare almeno una parte del valore dell’attaccante. L’attuale capitano del Toro non ha accettato la proposta di rinnovo con adeguamento del contratto, la sua volontà è quella di fare il salto in una big.

Belotti via a gennaio: Inter e Milan se lo contendono

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

In ottica gennaio potrebbe accendersi un affascinante duello di mercato tra le milanesi. L’Inter lo ha cercato anche in estate, prima di virare definitivamente su Joaquin Correa; il Milan lo monitora da diverso tempo e spesso ci è andato vicino. Le probabilità di vederlo con un’altra maglia nel mercato invernale sono sempre più alte.