Calciomercato, via dalla Juventus: super scambio in Serie A

La Juventus riflette in sede di calciomercato sul futuro di un calciatore bianconero, che potrebbe dire addio: super scambio in Serie A

Granitica la Juventus di Massimiliano Allegri. Una squadra che riflette sempre di più la mano del proprio allenatore e lo ha dimostrato anche ieri contro lo Zenit. L’insidiosa trasferta di Champions ha messo in difficoltà la ‘Vecchia Signora’ più del previsto, ma alla fine la sesta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa è arrivata. L’ennesima, inoltre, di misura, noto marchio di fabbrica del tecnico livornese.

Il gruppo è evidentemente cresciuto mentalmente. Ci sono maggiore compattezza ed unione d’intenti, che consentono di alzare un muro per bloccare i tentativi degli avversari, punendoli poi in fase offensiva. Potrebbe aver aiutato in questo senso l’addio di Ronaldo, come accennato da Bonucci nel post partita di ieri: “Giochiamo più da squadra? Assolutamente vero. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve, giocavamo con un grande campione come Ronaldo e volevamo metterlo in condizione di fare sempre bene pensando potesse risolvere tutte le partite”. Parole che non lasciano a molte interpretazioni, piuttosto invitano a superare il passato. Grande protagonista della sfida di coppa è stato Dejan Kulusevski – sua la rete decisiva -, ma la società riflette sul suo futuro in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Colpo a sorpresa, 80 milioni all’Inter: Simeone lo porta in Premier!

Calciomercato Juventus, addio a Kulusevski: super scambio con la big di Serie A

Lo svedese ha qualità fuori dal comune, ma non è mai riuscito finora ad imporsi e trovare continuità in quel di Torino. Motivo per cui, nonostante qualche ottima prestazione, non è incedibile. Il classe 2000, in scadenza di contratto giugno 2025, resta in bilico e il suo cartellino potrebbe essere inserito in un super tentativo di scambio. Dall’altra parte del tavolo il Napoli di Spalletti e Piotr Zielinski.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter e Juve, ribaltone per il rinnovo: offerta e annuncio

La valutazione del polacco si attesta sui 40 milioni di euro, simile a quella dell’esterno. Si tratterebbe, perciò, di un affare quasi alla pari, che pare stuzzicare il presidente De Laurentiis. Il patron dei partenopei, infatti, ci penserebbe, anche perché Kulusevski è più giovane e piaceva anche ai tempi del Parma. Chissà che non possa continuare la sua carriera in azzurro.