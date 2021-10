Colpo a sorpresa, 80 milioni all’Inter: Simeone lo porta in Premier!

Un colpo a sorpresa, durante il prossimo calciomercato estivo, targato Simeone: l’Inter trema, il ‘Cholo’ porta la stella in Premier League

Se dalla sponda rossonera di Milano si ‘piange’ per la quasi eliminazione aritmetica dalla Champions League, di umore certamente diverso è invece l’Inter di Inzaghi. La vittoria sullo Sheriff lascia ampi margini di qualificazione ai campioni d’Italia che, tuttavia, rischiano di doversi preparare con largo anticipo ai possibili assalti ai gioielli nerazzurri nelle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, il ‘nemico’ dell’Inter può essere il grande ex Diego Simeone. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnol0 ‘AS’, il ‘Cholo’ sarebbe finito in primissima fila per guidare il Newcastle nel 2022.

Un’operazione, viene riportato, nel quale la nuova proprietà del club inglese punterebbe anche al ds dell’Atletico Madrid Berta. Lo scenario all’orizzonte, per l’estate 2022, potrebbe dunque vedere il tecnico argentino fare la spesa in Italia, in particolar modo tra le file degli attuali campioni d’Italia. L’idea di Simeone, nelle sua eventuale nuova avventura in Premier League sulla panchina del Newcastle, sarebbe quella di puntare ad un titolarissimo di Simone Inzaghi per guidare l’attacco dei ‘Magpies’ l’anno prossimo.

Simeone al Newcastle, pronta l’offerta all’Inter

Si tratta di Lautaro Martinez, titolare indiscusso e stella dei campioni d’Italia. L’argentino è una pedina inamovibile ma, in caso di offerta da almeno 80 milioni, Marotta e Ausilio potrebbero seriamente pensare all’addio del ‘Toro’.

L’ex Racing ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e fino ad ora ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Champions, con 5 reti.

Simeone ci aveva già provato nei mesi scorsi per il ‘suo’ Atletico, adesso la situazione potrebbe ripetersi (il ‘Cholo’ spera nel lieto fine stavolta) vista la ferma intenzione del nuova ricca proprietà del Newcastle di investire pesantemente sul mercato.