Calciomercato Inter e Juve, ribaltone per il rinnovo: offerta e annuncio

Inter e Juventus potrebbero vivere un’autentica svolta sul calciomercato e dire addio al calciatore. La nuova offerta e gli ultimi sviluppi a riguardo

Inter e Juventus monitorano il calciomercato alla ricerca di profili adeguati a migliorare la rosa di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Diversi nomi sono in lizza per le due big di Serie A, ma uno di questi potrebbe improvvisamente sparire dalle mire delle due società italiane.

Il futuro di Matthias Ginter, infatti, resta ancora in bilico, ma il rinnovo di contratto non è più utopia, anzi. Il difensore del Borussia Moenchengladbach è in scadenza di contratto a giugno del 2022. A causa delle restrizioni economiche dovute al Covid-19, la trattativa è andata per le lunghe, senza che il club tedesco potesse realmente concretizzare un’offerta congrua per il prolungamento di una delle colonne della squadra. È così che il classe 1994 è entrato nel mirino di alcuni dei migliori club europei, italiane comprese. Ora, però, la svolta è sempre più vicina per il centrale e tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

Calciomercato Inter e Juventus: nuovo annuncio sul rinnovo di Ginter

Eh sì, perché finalmente una nuova offerta per il rinnovo sembra esserci, anzi c’è. Ad annuncio è Max Eberl in un’intervista a ‘Sky’. Il dirigente sottolinea come ora ci sia una proposta congrua per il rinnovo del centrale. La palla passa ora al calciatore: non è ancora chiaro, infatti, se Ginter abbia intenzione di accettare o meno l’offerta messa sul tavolo dal suo attuale club. La scadenza a giugno 2022 si avvicina e i maggiori club internazionali vanno in pressing. La proposta è un primo passo per ribaltare la situazione e trattenere Ginter, ma tutto è ancora da decidere.