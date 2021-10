Calciomercato Inter, si ribalta tutto: Inzaghi e Marotta cambiano idea

Il contratto del giocatore dell’Inter è in scadenza contrattuale nel giugno 2022. Il cileno potrebbe essere sempre un’arma in più per la compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, che vorrebbe accedere al prossimo turno di Champions League dopo la cocente eliminazione ai gironi dello scorso anno. Ora Vidal potrebbe anche rinnovare il suo contratto con uno stipendio dimezzato rispetto ai 6 milioni che percepisce.