Il Milan corre ai ripari: non solo Ibra e Giroud, tripla pista in attacco

Il Milan si guarda intorno per portare la linea giovane anche in attacco: Ibra e Giroud non bastano, tre gioielli nel mirino di Maldini

Una serata amara, quella che il Milan ha vissuto contro il Porto. Il cammino in Champions è ormai quasi definitivamente compromesso per la squadra di Pioli, già al lavoro per la difficile trasferta in casa del Bologna. Uno dei nodi da sciogliere per il tecnico emiliano riguarda l’attacco. Fino ad ora, Ibrahimovic ha fatto molta fatica: solo 3 presenze fino ad ora, 1 rete e 75′ in campo. Gli infortuni hanno limitato non poco lo svedese, con Giroud che fino ad ora non ha pienamente convinto la dirigenza rossonera per il futuro.

Ecco quindi che il ‘Diavolo’ si sta già guardando intorno, per il 2022, per rinfrescare il reparto avanzato, con tre nomi sul taccuino di Maldini, di talento e soprattutto prospettiva, da seguire con attenzione per le future sessioni di calciomercato. In tal senso, non è un mistero che i rossoneri si stiano muovendo da settimane su Lorenzo Lucca che in Serie B con la maglia del Pisa, ha stupito un pò tutti. Oltre al 21enne (6 reti, 1 assist in 9 presenze) restano vive altre due piste direttamente in Serie A.

Il Milan guarda al futuro: non solo Lucca nel mirino

Lorenzo Lucca può rappresentare il futuro dell’attacco del Milan, ma non solo. Gli occhi dei vertici rossoneri puntano anche a Giacomo Raspadori, seguito a lungo anche dall’Inter e che può fara il salto in una grande squadra nel 2022.

Discorso analogo, sempre in casa Sassuolo, riguarda anche Gianluca Scamacca. Per la punta romana il Milan ha provato, lo scorso aprile, a sondare il terreno per regalarlo a Pioli.

Un tris di giovani talenti che Maldini tiene d’occhio costantemente, con la speranza di portarne uno alla corte di Pioli visto anche l’avanzare dell’età di Ibrahimovic (40 anni e in scadenza a giugno) e Giroud (35 anni, in scadenza nel 2023).