Calciomercato Inter, radar accesi per il talento | Juve e Milan tremano

L’Inter si mette in fila per un super talento sul calciomercato. Il destino dell’attaccante, però, si intreccia anche con le mire di Juventus e Milan

L’Inter, al netto delle restrizioni economiche, va a caccia dei talenti più interessanti sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, attraverso uno scrupoloso lavoro di scouting restano in fila per alcuni dei migliori giovani in circolazione. E tra questi, per quanto fatto vedere negli ultimi mesi e quanto si profila in ottica futura, c’è certamente Karim Adeyemi.

L’attaccante piace, e non poco, a Milan e Juventus, ma oltre ai club italiani sono tantissime le big in fila per il calciatore. A riportare l’interesse nerazzurro è Sky Deutschland, ma la concorrenza è agguerrita per il classe 2002 del Salisburgo, le cui qualità sono indiscutibili.

LEGGI ANCHE >>> Inter, stroncato in diretta: “È una delusione continua”

Calciomercato Inter, Adeyemi nel mirino ma la concorrenza è agguerrita

L’Inter entra nel gruppone, ma la concorrenza è veramente folta e riguarda in primo luogo i club di Bundesliga. Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia, infatti, sono in primissima fila, ma anche Real Madrid e Atletico Madrid sono pronti a intraprendere trattative con il Salisburgo. Adeyemi ha un contratto vigente fino al 2024 e il Salisburgo ha tutta l’intenzione di trattenerlo. Bivio per il futuro del ragazzo: ora l’asta internazionale è alle porte.